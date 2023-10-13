"لا نخشى أحد في إفريقيا".. رد فعل حازم إمام بعد فوز مصر على زامبيا

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أحمد جودة - القاهرة - علق حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على منتخب مصر الأول، على نتيجة مباراة منتخب مصر امام زامبيا الودية، استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية.

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية: "مدينة العين الإماراتية مكان نموذجي وهادئ لإقامة معسكر ناجح لمنتخب مصر، قبل مبارياته المهمة، تجعلنا نستعد بشكل جيد".

وتابع: "لا نُقيم المدرب الآن، فيتوريا اسم كبير والنتائج ليست الأهم في هذه المرحلة، ونستعد لأمم إفريقيا في الوقت الحالي".

وأضاف: "أتمنى أن نحقق الفوز في جميع المباريات، ونحن لا نخشى أحدًا في أمم إفريقيا، نحن أبطال إفريقيا، والمنتخب المصري في حالته الطبيعية يستطيع الفوز على أي منافس".

لاعب الزمالك السابق يُشيد بالنني

واكمل: "جميع اللاعبين لديهم انتماء كبير للمنتخب، والنني من أهم اللاعبين، والقائد الثاني للفريق بعد محمد صلاح، والجميع يرغب في تقديم كل ما لديه من أجل الفوز في المرحلة المقبلة".

واختتم حازم إمام: "أشكر اللاعبين على الالتزام والمجهود، وكذلك الجمهور المصري الكبير، وأتمنى أن نحقق لهم السعادة".

ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز على منتخب زامبيا، بهدف مقابل لا شئ، في المبارة التي جمعت بينهم على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.