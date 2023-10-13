نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد دعم شيكابالا وزيرو.. كيف رفع الزمالك علم فلسطين من قلب غزة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيام صعبة يمر بها الشعب الفلسطيني الكائن في غزة جرّاء الأحداث المتصارعة مع الكيان الصهيوني، حيث شهدت تلك الأحداث تعاطف محلي ودولي من نجوم كرة القدم المصرية والعالمية.

الزمالك يرفع راية فلسطين من قلب غزة

وحرص محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد السيد زيزو وعدد كبير من لاعبي الزمالك على دعم الشعب الفلسطيني من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وغير أغلبهم "الصورة الشخصية" ليضعوا علم فلسطين إظهارًا للدعم والمساندة.

ونعود بالزمن 23 عامًا وتحديدًت عام 2000 حينما لبّ نادي الزمالك دعوة الأشقاء في قطاع غزة؛ لخوض مباراة ودية بمناسبة افتتاح ستاد غزة الجديد.

وتمكن الزمالك من تحقيق فوزًا على منتخب فلسطين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت كلا الطرفين على ملعب ستاد غزة الجديد.

سجل عبد الحليم علي، الهدف الأول للزمالك من تسديدة داخل منطقة الجزاء، فيما سجل عبد الحميد بسيوني الهدف الثاني برأسية من عرضية الهداف التاريخي للقلعة البيضاء، فيما أحرز الفلسطيني لؤي حسني هدف أصحاب الأرض الوحيد.

وشهدت المباراة لقطة تاريخية حينما رفع خالد الغندور قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك آنذاك علم دولة فلسطين بعد نهاية المباراة محتفلًا مع الجماهير الفلسطينية.

ويحرص نادي الزمالك سنويًا على إحياء ذكرى المباراة الشهيرة حيث جاء أشهر تعليق في عام 2021 حينما نشر الحساب الرسمي للنادي الأبيض: "فرسان الزمالك هم أبناء الفريق المصري الوحيد الذي ذهب للأرض المباركة، فلسطينيعام 2000 للوقوف مع كفاح هذا الشعب العظيم وخاض علي أرضها الطاهرة مباراة أمام منتخبها".

ومنذ تلك المباراة بدأت شعبية الزمالك في الازدياد داخل فلسطين لا سيما قطاع غزة، حيث تم تأسيس رابطة مشجعي الزمالك في غزة عام 2000 ومركز الزمالك في فلسطين.