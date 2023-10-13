نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرعة كأس الأمم الأفريقية.. التاريخ يميل للفراعنة أمام غانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية لعام 2024، والتي ستقام على الأراضي الايفوارية في يناير المقبل، عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية، والتي تضم منتخب غانا والرأس الأخضر ومنتخب موزمبيق.

التاريخ يميل للفراعنة أمام غانا

وتقابل المنتخب المصري أمام نظيره الغاني في 26 مواجهة سابقة، أخرها في تصفيات كأس العالم 2018.

حقق المنتخب المصري الفوز في 13 مواجهة، فيما هزم في 7 مواجهات، وتعادلا في 6 مباريات.

سجل لاعبو المنتخب المصري 38 هدفًا، فيما استقبلت شباك الفراعنة 30 هدفا بأقدام لاعبي المنتخب الغاني.

وجاءت آخر المباريات بين المنتخبين في 12 من شهر نوفمبر عام 2017 بتصفيات كأس العالم 2018، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.