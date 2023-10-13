نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السر في 3 ألقاب قارية.. موزمبيق "تميمة حظ" منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجريت اليوم الخميس، مراسم سحب قرعة النسخة الجديدة من بطولة أمم إفريقيا 2023 والتي ستقام في كوت ديفوار من 13 يناير المقبل إلى 11 فبراير بمشاركة 24 منتخبًا.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية والتي ضمت معه منتخبات (غانا – الرأس الأخضر – موزمبيق)، وسيكون منتخب الفراعنة أقوى المرشحين للتأهل عن هذه المجموعة برفقة نظيره الغاني.

ويستعرض "الفجر الرياضي" تاريخ مواجهات مصر وموزمبيق قبل بطولة أمم إفريقيا 2023:

يتفوق منتخب مصر تاريخيًا على حساب نظيره منتخب موزمبيق، حيث تقابل المنتخبين في 5 مباريات سابق كانت الغلبة فيهم جميعًا لصالح الفراعنة.

سجل لاعبو منتخب مصر 9 أهداف في شباك نظيره منتخب موزمبيق، ولم تستقبل شباكه أي أهداف.

أول مواجهة جمعت المنتخبين كانت في عام 1986 في بطولة أمم إفريقيا وفاز منتخب مصر بثنائية طاهر أبوزيد.

ويعد منتخب موزمبيق "تميمة حظ" منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، حيث تقابل المنتخبين 3 مرات في البطولة القارية أعوام 1986، 1998، 2010، وفاز الفراعنة بنتيجة واحدة في المواجهات الثلاث (2-0)، ونجح منتخبنا في استكمال مشواره في النسخ الثلاثة وحصد اللقب في النهاية.

المواجهة الأخيرة بين منتخبي مصر وموزمبيق كانت في يونيو 2013 في تصفيات كأس العالم وفاز منتخبنا الوطني بهدف دون رد سجله محمد صلاح