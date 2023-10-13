نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ناري من فيتوريا على مجموعة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن مجموعه المنتخب في بطولة امم إفريقيا قوية للغاية حيث تضم منتخبات تمتلك لاعبين مميزين علي رأسها غانا المنافس الشرس علي اللقب ولكننا جاهزون في كل الأحوال.

تصريحات فيتوريا

تابع فيتوريا أن قارة إفريقيا تضم منتخبات قوية والكرة في إفريقيا أصبحت قوية وسريعة ومنتخبي موزمبيق وكاب فيردي يمتلكان أكثر من لاعب في دوريات أوروبية مثل البرتغال.

أضاف فيتوريا أن من يريد الفوز باللقب والبطولة بالطبع يجب أن يكون مستعدا ومهيأ لمواجهة منتخبات كبيرة وقوية، وأنه سعيد ومحظوظ بإمتلاك لاعبين كبار لديهم الرغبة في تحقيق بطولة امم إفريقيا وأنه يطمح في تحقيق اللقب لاسعاد الجماهير المصرية.