نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعات تصفيات أمم أوروبا 2024 قبل لقاءات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم الفجر الرياضي، خلال السطور التالية، ترتيب مجموعات تصفيات أمم أوروبا 2024، قبل لقاءات اليوم الجمعة 13-10-2023، حيث ستقام سبع مباريات، ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.

ويمكنكم مشاهدة مباريات اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم أوروبا 2024 قبل لقاءات اليوم الجمعة

المجموعة الأولى

1- إسكتلندا: 15 نقطة.

2- إسبانيا: 12 نقطة.

3- النرويج: 10 نقاط.

4- جورجيا: 4 نقاط.

5- قبرص: 0 نقاط.

المجموعة الثانية

1- فرنسا: 15 نقطة.

2- هولندا: 9 نقاط.

3- اليونان: 9 نقاط.

4- أيرلندا: 3 نقاط.

5- جبل طارق: 0 نقاط.

المجموعة الثالثة

1- إنجلترا: 13 نقطة.

2- إيطاليا: 7 نقاط.

3- أوكرانيا: 7 نقاط.

4- شمال مقدونيا: 7 نقاط.

5- مالطا: 0 نقاط.

المجموعة الرابعة

1- تركيا: 13 نقطة.

2- كرواتيا: 10 نقاط.

3- أرمينيا: 7 نقاط.

4- ويلز: 7 نقاط

5- لاتفيا: 3 نقاط.

المجموعة الخامسة

1- ألبانيا: 13 نقطة.

2- بولندا: 9 نقاط.

3- التشيك: 8 نقاط.

4- مولدوفيا: 8 نقاط.

5- جزر فارو: نقطة واحدة.

المجموعة السادسة

1- بلجيكا: 13 نقطة.

2- النمسا: 13 نقطة.

3- السويد: 6 نقاط.

4- أذربيجان: نقطة واحدة.

5- إستونيا: نقطة واحدة.

المجموعة السابعة

1- هنغاريا: 10 نقاط.

2- صربيا: 10 نقاط.

3- الجبل الأسود: 8 نقاط.

4- بلغاريا: نقطتين.

5- ليتوانيا: نقطتين.

المجموعة الثامنة

1- سلوفينيا: 13 نقطة.

2- الدنمارك: 13 نقطة.

3- فنلندا: 12 نقطة.

4- كازخستان: 12 نقطة.

5- أيرلندا الشمالية: 3 نقاط.

6- سان مارينو: 0 نقاط.

المجموعة التاسعة

1- سويسرا: 14 نقطة.

2- رومانيا: 13 نقطة.

3- إسرائيل: 11 نقطة.

4- كوسوفو: 7 نقاط.

5- بيلا روسيا: 5 نقاط.

6- أندورا: نقطتين.

المجموعة العاشرة

1- البرتغال: 18 نقطة.

2- سلوفاكيا: 13 نقطة.

3- لوكسمبورج: 10 نقاط.

4- البوسنة والهرسك: 6 نقاط.

5- آيسلندا: 6 نقاط.

6- ليختنشتاين: 0 نقاط.