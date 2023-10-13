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أحمد جودة - القاهرة -

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن مواجهة زامبيا كانت متوسطة للغاية ولكنها مهمة بالنسبة للجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا لاكتشاف الأخطاء، مشيرا إلى أن المباراة شهدت تنظيم تكتيكي جيد، وأضاع اللاعبون عدة فرص، وسيرتفع المستوى في لقاء الجزائر.

مدرب منتخب مصر السابق: قائمة منتخب الفراعنة جيدة باستثناء الدفاع

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "أتوقع أن مباراة مصر والجزائر ستكون قوية بين المنتخبين، وهذا هو الغرض من المواجهات الودية قبل المرحلة المقبلة، خصوصا أننا سنخوض مواجهات في تصفيات كأس العالم ومن ثم خوض أمم إفريقيا".

وأضاف: "أرى أن قائمة منتخب مصر تضم لاعبين جيدين في معظم المراكز، لكن الخط الخلفي في حاجة لوجود أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش، في تصفيات كأس العالم وأمم إفريقيا، وأتمنى آلا يتعجل الونش في العودة للملاعب، وبالطبع إصابات لاعبي الدفاع مقلقة وعانينا منها في البطولة الأخيرة خصوصا في مواجهة السنغال الحاسمة".

وأكمل: "ليس لدي ترشيحات لدعم الدفاع، لو كان يريد ضم مساكين كان عليه تجهيز اللاعبين مبكرًا، وقبل البطولة السابقة قمنا بتجهيز لاعبين مثل محمد عبدالمنعم وعمر كمال عبدالواحد، كان من الأفضل التركيز على تدعيم الدفاع بلاعبين مثل أسامة جلال ومحمود مرعي".

وزاد: "المباراة حققت إيجابيات، وبالتأكيد سيعمل على معالجة السلبيات سواء خططيًا أو بتغيير بعض المراكز داخل الملعب، ومباراة زامبيا مفيدة وكان من المفترض أن تقام مثل هذه الوديات قبل 6 أشهر".

وحول مجموعة مصر في أمم افريقيا، قال: "لا أقلق مطلقا من دور المجموعات خصوصا في ظل صعود الأول والثاني و4 فرق من أصحاب المركز الثالث، والمنافسات تبدأ من الإدوار الإقصائية، ومباريات المنتخب المصري في البداية لن تكون مصدر قلق، والصعود مضمون بنسبة كبيرة".

