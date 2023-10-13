نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة كرواتيا ضد تركيا في تصفيات يورو 2024 والقوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم، نحو موعد مباراة منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم ضد نظيره منتخب كرواتيا في تصفيات اليورو 2024، والقنوات الناقلة للمباراة.

ما موعد مباراة كرواتيا ضد تركيا في تصفيات اليورو 2024.

يواجه المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم نظيره منتخب تركيا مساء اليوم السبت 12 أكتوبر 2023، في الجولة السابعة من تصفيات اليورو 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب إمبولس أرينا المباراة المرتقبة بين منتخب كرواتيا ضد نظيره منتخب تركيا في تصفيات أمم أوروبا 2024.

تذاع أحداث مباراة منتخب كرواتيا ضد نظيره منتخب تركيا عبر بي إن سبورتس 2 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات تصفيات أمم أوروبا 2024.

ما هو ترتيب المجموعة الرابعة من تصفيات أمم أوروبا

كرواتيا، 10 نقاط

تركيا، 10 نقاط

آرمينيا، 7 نقاط

ويلز، 7 نقاط

لاتفيا، دون نقاط