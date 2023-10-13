ما تشكيل البرتغال المتوقع لمواجهة سلوفاكيا في تصفيات يورو 2024؟

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، تشكيل منتخب البرتغال المتوقع لمواجهة نظيره منتخب سلوفاكيا، وذلك ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2024.

موعد مباراة منتخب البرتغال ضد سلوفاكيا

ويلتقي منتخب البرتغال مع نظيره منتخب سلوفاكيا، مساء يوم الجمعة القادمة في إطار منافسات الجولة السابعة من تصفيات يورو 2024.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة البرتغال ضد سلوفاكيا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات تصفيات يورو 2024.

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب البرتغالي بالتشكيل الآتي..

حارس المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: دانيلو بيريرا - روبين دياز - أنطونيو سيلفا.

خط الوسط: جواو كانسيلو - برونو فيرنانديز - برناردو سيلفا - ديوجو دالوت.

خط الهجوم: رافاييل لياو - كريستيانو رونالدو - جواو فيليكس.

موقف المنتخبين من جدول ترتيب المجموعة

ويحتل منتخب البرتغال المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المجموعة العاشرة من مجموعات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 المقبلة برصيد 18 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد فوزه في مبارياته الستة الماضية.