المنتخب الأولمبي يسافر إلي طشقند استعدادًا لمواجهة اوزبكستان

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه بعثة المنتخب الأولمبي إلي طشقند مساء اليوم استعدادًا لمواجهة اوزبكستان في مباراة ودية دولية.

المنتخب الأولمبي يسافر إلي طشقند

وجاء ذلك من أجل مواجهة منتخب أوزبكستان في مباراة ودية دولية ثانية استعدادًا لاولمبياد باريس 2024.

ويسعي روجيه ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي تجهيز جميع اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على مستواهم قبل انطلاق أولمبياد باريس 2024.

وحقق المنتخب الأولمبي الفوز على الاردن وديًا بثلاثية مقابل هدف واحد استعدادًا لاولمبياد باريس 2024.

يستعد المنتخب الأولمبي لمواجهة منتخب أوزبكستان في مباراة ودية ثانيه ضمن الاستعدادات لاولمبياد باريس 2024 والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم