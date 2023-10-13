نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك.. تأهيل أوباما وبرنامج مكثف لحارس الفريق وتخفيض عقوبة المهاجم المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "الفجر الرياضي" أخبار الزمالك اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها مدرسة الفن والهندسة على مدار اليوم.

آخر أخبار الزمالك

وجاءت آخر أخبار الزمالك على مدار ال24 ساعة الماضية على النحو التالي:

أوباما تحت التأهيل

واصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مرانه على ملعب الترسانة، وذلك في إطار استعدادات الفريق الأبيض لمواجهة سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وخاض اللاعب يوسف إبراهيم "أوباما" تدريبات تأهيلية بشكل منفرد، وذلك لتخلص من إصابة العضلة الأمامية التي لحقت به مؤخرا.

تدريبات مكثفة للحارس محمد عواد

أدى الحارس محمد عواد تدريبات بدنية وفنية مكثفة تحت أنظار الكولومبي أوسوريو، وذلك من أجل الإعتماد عليه، في المباريات المقبلة.



انفراجة في عقوبة المهاجم المغربي

قضت المحكمة الرياضية بتخفيض عقوبة الزمالك بشأن شكوى اللاعب المغربي خالد بو طيب لتصل إلى 1.9 مليون يورو بدلًا من 2.9 مليون يورو.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس إدارة الزمالك الجديد عقب الانتخابات، في دفع العقوبات والغرامات على الفريق، وذلك من أجل العودة لفتح قيد اللاعبين ودعم الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة.