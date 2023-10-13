انت الأن تتابع خبر قرعة كأس الأمم الأفريقية.. منتخب مصر في المجموعة الثانية ضد غانا والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حل منتخب مصر الأول لكرة القدم، في المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها رقم 34 والتي ستقام في كوت ديفوار، بعد أن أجريت مراسم القرعة الليلة في مدينة أبيدجان الإيفوارية.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير المقبل إلى 11 فبراير، بمشاركة 24 منتخب وذلك للمرة الثالثة بعد نسختي 2019 و2021.

كوت ديفوار تستضيف المونديال الأفريقي للمرة الثانية، بعد نسخة 1984 وتقام البطولة في ست مدن وهم أبيدجان وسان بيدرو وياموسوكرو وبواكي وكورهوجو.

ملاعب بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار

الحسن واتارا : يقع في مدينة أبيدجان ويتسع لـ60 ألف متفرج .

فيلكس أوفوي بوانيي: يقع في مدينة أبيدجان ويتسع لـ33 ألف متفرج .

السلام : يقع في مدينة بواكي ويتسع لـ40 ألف متفرج.

أمادو جون كوليبالي: يقع في مدينة كورهوجو ويتسع لـ20 ألف متفرج .

لوران بوكو : يقع في في مدينة سان بيدرو ويتسع لـ20 ألف متفرج.

تشارليز كونان باني : يقع في مدينة ياموسوكرو ويتسع لـ20 ألف متفرج .

ويعد منتخب مصر صاحب المقام الرفيع في التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعدد 7 ألقاب في أعوام 1957-1959-1986-1998-2006-2008-2010، بينما حل وصيفاً في أعوام 1962-2017-2021.

وجاء المنتخب المصري في المجموعة الثانية مع المنتخب الغاني القوي وأيضاً منتخبي الرأس الأخضر وموزمبيق.

منتخب مصر جاء في التصنيف الأول قبل إجراء قرعة كأس الأمم الأفريقية.

رأي روي فيتوريا عن مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

مجموعات كأس الأمم الأفريقية

المجموعة الأولى: كوت ديفوار- نيجيريا- غينيا الاستوائية- غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر– غانا- كاب فيردي- موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال- الكاميرون- غينيا- جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر- بوركينا فاسو- موريتانيا- أنجولا

المجموعة الخامسة: توس- مالي- جنوب إفريقيا- ناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب- الكونغو الديمقراطية- زامبيا- تنزانيا