انت الأن تتابع خبر موعد مباراة السعودية ونيجيريا الودية اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، عن فوزه الأول مع الأخضر وذلك في مباراة السعودية ونيجيريا الودية اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، والتي تقام على أرضية الملعب البلدي بورتيماو في البرتغالي، على هامش المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، خلال التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري.وفي أول محطات المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني مع المنتخب السعودي، أقام الأخضر معسكرًا باللشهر الماضي بمدينة نيوكاسل الإنجليزية، والذي خاض خلاله وديتين أمام كوستاريكار وكوريا الجنوبية، حيث خسر المباراة الأولى أمام كوستاريكا بثلاثية مقابل هدف، وخسر الثانية أمام كوريا الجنوبية بهدف نظيف.

ويستعد منتخب السعودية لخوض منافسات كأس آسيا حيث يتواجد في المجموعة السادسة رفقة كل من تايلاند، قيرغيزستان وعمان، في البطولة التي تقام خلال الفترة من 12 يناير، وحتى 10 فبراير من عام 2024، بمشاركة 24 منتخباً بقطر.

وكذلك يستعد المنتخب السعودي لبداية التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، حيث ستقام الجولة الأولى في هشر نوفمبر، وينتظر الأخضر الفائز من كمبوديا أو باكستان لمقابلته في الجولة الأولى من التصفيات.

بينما منتخب نيجيريا جاء في المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في كوت ديفوار، حيث يتواجد مع أصحاب الأرض ومنتخبي غينيا بيساو وغينيا الأستوائية.

موعد مباراة السعودية ونيجيريا اليوم الجمعة

المباراة التي ستجمع الصقور والنسور الخضراء، ستقام اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 على ملعب “مونيسيبال دي بورتيماو” في البرتغال وتنطلق صافرة اللقاء في تمام السادسة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

القناة الناقلة لمباراة السعودية ونيجيريا اليوم

المباراة منقولة عبر قناة SSC HD 1 .

تشكيل منتخب السعودية المتوقع لمواجهة نيجيريا

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – علي البليهي – حسان تمبكتي – ياسر الشهراني

خط الوسط: محمد كنو – سلمان الفرج – عبدالله الخيبري

خط الهجوم: سالم الدوسري – فراس البريكان – عبدالرحمن غريب