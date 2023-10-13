انت الان تتابع خبر تحدي العمالقة: مصر تواجه غانا وموزمبيق والرأس الأخضر في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار. استعدوا لمشاهدة المنافسة الشرسة بين هذه الفرق القوية في رحلة البطولة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أسفرت قرعة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 التى أقيمت فى العاصمة الإيفوارية أبيدجان عن وقوع مصر فى المجموعة الثانية بجانب منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وتقام البطولة فى كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، حيث ستقسم الفرق إلى 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

وجاء تصنيف منتخبات بطولة أمم أفريقيا 2023، على النحو التالي:

التصنيف الأول: مصر، كوت ديفوار، المغرب، السنغال، تونس والجزائر.

التصنيف الثاني: نيجيريا، الكاميرون، مالي، بوركينا فاسو، غانا والكونغو الديموقراطية.

التصنيف الثالث: جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، غينيا، زامبيا، موريتانيا وغينيا الاستوائية.

التصنيف الرابع: موزمبيق، جامبيا، أنجولا، نامبيبيا، تنزانيا وغينيا بيساو.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

وأنشئت بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1957 وكانت أول دولة تستضيفها السودان، والدولة صاحبة الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز بها هى مصر برصيد سبع بطولات، تليها الكاميرون برصيد خمس بطولات ثم غانا بأربع بطولات.