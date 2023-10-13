انت الان تتابع خبر محمد النني يواجه نيران إسرائيل من يهود أرسنال بعد تصريح تل عوفر ، مواجهة ملحمية تروي قصة التحدي والقوة في وجه الصعاب! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عاد محمد النني لاعب وسط فريق أرسنال ومنتخب مصر إلى مرمى نيران اليهود والإسرائيليين حول العالم، وخاصة في إنجلترا من جديد، بسبب دعمه للقضية الفلسطينية ورفضه العدوان والهمجية الصهونية على قطاع غزة.

كان محمد النني قد قام أمس الأربعاء بتغيير صورة البروفايل الشخصي له على مواقع التواصل الاجتماعي بإزالة صورته ووضع صورة للمسجد الأقصى يرفرف فوقها علم فلسطين.

وجاءت هذه المبادرة الشخصية والتي يملك كل الحرية فيها لتشعل الغضب بين اليهود والإسرائيليين في إنجلترا، ويصدر المجتمع اليهودي المشجع لنادي أرسنال الإنجليزي بيانا رسميا ينتقد فيه محمد النني ويكشف عن رفضه لما قام به.

ولم يكن ما قام به محمد النني جديدًا على اللاعب المصري المعشوق من قبل جماهير أرسنال، حيث سبق أن هاجمه اليهود في عام 2021 بسبب دعمه أيضاً للقضية الفلسطينية حينذاك.

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وبدأت الأزمة وقتها بتغريدة داعمة لفلسطين نشرها محمد النني عبر حسابه لتثير غضب تل عوفر، عضو المجلس اليهودي البريطاني، إحدى أكبر منظمات اليهود في بريطانيا، حيث طالب عوفر إدارة أرسنال بإيقاف النني وفرض عقوبة قاسية عليه.

ورد نادي أرسنال حينها على تل عوفر قائلاً: «النني يعرف قواعد منصبه جيدًا وماذا يفعل ويدرك ما ينشره، ونحن نمنح كافة لاعبي الفريق حرية التعبير عن رأيهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل، والأمر لم يُخالف معاييرنا الثابتة».

كانت تغريدة النني وقتها باللغة الإنجليزية تقول: «قلبي وروحي ودعمي لكِ يا فلسطين»، تضامناً مع فلسطين في ظل ما كانت تشهده حينها من اعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة وقطاع غزة.

ماذا قال الإسرائيلي تل عوفر ضد محمد النني؟

وكان البيان الذي أرسله تل عوفر حينها إلى إدارة أرسنال يقول: «عندما تحدث لاعب أرسنال مسعود أوزيل عن مسلمي الإيجور، سارع النادي وأكد أن موقفه يختلف تمامًا عما صرح به أوزيل ضد الصين.. بالأمس نشر محمد النني صورة يدعم فيها فلسطين من خلال خريطة لا تظهر إسرائيل، فماذا سيفعل أرسنال؟!».

وأضاف: «أتذكر عندما قام اتحاد الكرة الإنجليزي بإيقاف نيكولاس أنيلكا، ولويس سواريز، والآن عليهم إيقاف محمد النني بسبب هذه التغريدة، لقد تواصلت أيضًا مع مسؤولين في شركتي (لافاتزا) و(أديداس) رعاة أرسنال من أجل معرفة آرائهم بشأن ما كتبه اللاعب».

وأضاف: «لقد أرسلت إلى المدير الإداري في أرسنال، فيناي فينكاتشام، أطلب رده على تغريدة محمد النني وماذا سيفعل النادي حيال ذلك».

شاهد نص بيان يهود أرسنال ضد محمد النني

وجاء نص بيان مشجعي أرسنال اليهود الجديد أمس ضد محمد النني على النحو التالي: «إن الدين والعرق والثقافة والتراث هي مكونات أساسية لهوية الفرد، ولا يوجد مكان أكثر وضوحًا من ذلك في الشرق الأوسط.. محمد النني هو اللاعب المفضل لدى مشجعي أرسنال، وهو أسطورة مصرية ومسلَّم ذو فخر بدعمه للقضية».

وتابع البيان: «ومع ذلك، يجب علي محمد النني أن يدرك أن العلم الفلسطيني الذي يرفعه الآن علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي هو نفس العلم الذي يتم التلويح به في شوارع لندن وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة للاحتفال بمقتل 1200 يهودي وإسرائيلي».

وأضاف البيان: «إن اختيار هذه اللحظة لاتخاذ مثل هذا الموقف المُسيس والتحريضي يظهر افتقارًا إلى التعاطف والإنسانية، ويُشكل مصدر استياء كبيرا لمُشجعي أرسنال اليهود والعديد من الآخرين بلا شك».