نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الحسيني يحصد المركز الثاني ببطولة سباقات السرعة للمياه المفتوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق محمد الحسيني، السباح المصري وعابر المانش، المركز الثاني ببطولة سباقات السرعة للمياه المفتوحة، المُقامة في الإسكندرية.

وأقيم سباق اللجنة البارلمبية للمياه المفتوحة 2 كم، ببحر الإسكندرية، وشهد مشاركة 70 سباح بارلمبي.

الحسيني يعبر عن سعادته بالعودة مجددًا

وكتب البطل عبر حسابه على فيس بوك قائلًا: "ثاني جمهورية.. بفضل الله وبعد غياب عن سباقات السرعة 10 سنوات عديدة

ثاني جمهوريه في سباق اللجنة البارلمبية للمياة المفتوحة 2 كيلو متر المقامة ببحر الإسكندرية المشاركين فيها 70 سباح بارلمبي".

