الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ريال مدريد يستهدف ضم مدافع ميلان.. ومنافسة شرسة على داني أولمو وتوني كروس مطلوب في مانشستر سيتي

"الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع " الفجر الرياضي " بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الجمعة الموافق 13-10-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:-

يفكر بطل ألمانيا بايرن ميونيخ في خطوة مفاجئة للاعب خط وسط مانشستر سيتي وإنجلترا كالفين فيليبس، 27 عامًا، في يناير، حيث يأمل المدرب توماس توخيل في تعزيز خط وسط فريقه. (الصن)

يحرص مانشستر سيتي على التعاقد مع لاعب خط وسط ريال مدريد وألمانيا توني كروس عندما ينتهي عقده الصيف المقبل، مع استعداد السيتي لدفع 13 مليون جنيه إسترليني لكل موسم للاعب البالغ من العمر 33 عامًا. (موندو ديبورتيفو)

خصص نيوكاسل يونايتد لاعب خط وسط أرسنال وإنجلترا إميل سميث رو، 23 عامًا، كهدف محتمل للانتقالات الصيفية. (اكسبريس)

ينافس جاك ويلشير، مدرب أرسنال تحت 18 عامًا، على تولي منصب المدير الفني الجديد لفريق كولورادو رابيدز الذي يلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم. (تلجراف)

يقود مانشستر سيتي عملية مطاردة مهاجم لايبزيغ والإسباني داني أولمو، 25 عامًا، وسط اهتمام من ريال مدريد وأرسنال وتشيلسي. (موندو ديبورتيفو)

مدافع وست هام يونايتد وفرنسا كورت زوما، 28 عامًا، هو هدف انتقالات شهر يناير لدوري المحترفين السعودي. حدد هامرز قلب دفاع مانشستر يونايتد وإنجلترا هاري ماجواير، 30 عامًا، ومدافع باير ليفركوزن البوركينابي إدموند تابسوبا، 24 عامًا، كبديلين محتملين. (90 دقيقة)

وصف مايكل إيمينالو، مدير الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، مهاجم ليفربول ومصر محمد صلاح، 31 عامًا، بأنه "المفضل الشخصي" له. (مترو)