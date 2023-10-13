نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوسوريو يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة قبل مواجهة سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة، قبل استئناف التدريبات مجددًا استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة في الدوري.

ويحصل اللاعبون على راحة من التدريبات الجماعية يومي السبت والأحد، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الاثنين المقبل، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخضع لاعبي الزمالك لقياسات أوزان على هامش تدريب اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب نادي الترسانة، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة.

وجاء قرار الجهاز الفني للزمالك في ظل حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 48 ساعة من التدريبات الجماعية، على أن يخضعون مجددا لقياسات أوزان من جديد عقب استئناف التدريبات.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

