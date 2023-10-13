نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك يشهد غياب "شيكابالا".. وتعليمات خاصة من مدحت عبدالهادي للاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب الترسانة، ضمن الاستعدادات لمباراة سموحة المقبلة ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز 2023-2024.

وخاض اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال البدنية بالفريق، وبعدها أدى اللاعبون فقرة تدريبات بالكرة والتمرير السريع.

وحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التقسيمة الفنية، شرح خلالها بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها خلال التقسيمة.

شيكابالا يغيب عن مران الزمالك

حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة سلبية من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب الترسانة.

وجاء حصول "شيكابالا" على راحة في ظل معاناته من نزلة برد خفيفة، وفضل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة منحه راحة حتى لا يتعرض اللاعب للإجهاد.

تقسيمة قوية بمران الزمالك

حرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزاملك على منح اللاعبين تعليمات مستمرة خلال التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق في مران اليوم.

وأدى لاعبي الزمالك تقسيمة بين ثلاث فرق بواقع 7 لاعبين في كل فريق، وشهدت التقسيمة التركيز على تواجد اللاعبين في مراكز معينة داخل الملعب دون الخروج منها، على أن يتم تمرير الكرة بشكل سريع وبالدقة المطلوبة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

