انت الان تتابع خبر كريستيانو رونالدو يرفض الاحتفال بتأهل نادي البرتغال..تفاصيل كروية مدوية!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، الاحتفال بتأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم قطر 2022.

وكان منتخب البرتغال قد تفوق على مقدونيا الشمالية بهدفين دون رد، أمس الثلاثاء، في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى المونديال.

.وحسب برنامج "كواترو" الإسباني، فإن رونالدو أنهى المباراة بإحباط شديد رغم تأهل المنتخب البرتغالي إلى قطر 2022. ونشر البرنامج الإسباني، فيديو بكاميراته الخاصة للنجم

البرتغالي وهو يرفض الاحتفال أو حتى الابتسام أمام عدسات المصورين، لأنه لم يغفر لنفسه عدم هز الشباك في المباراة. وذهب بيبي وديوجو دالوت ثنائي منتخب البرتغال، إلى رونالدو، عقب التأهل لمحاولة دعوته للمشاركة في الاحتفالات، لكنه لم يستجب.