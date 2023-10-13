نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرتغال ضد سلوفاكيا في تصفيات اليورو والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب البرتغال الأول لكرة القدم بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره منتخب سلوفاكيا، مساء اليوم الجمعة الموافق 14 من شهر أكتوبر الجاري؛ وذلك في إطار منافسات التصفيات المؤهلة إلي يورو 2024.

حيث يتواجد منتخب البرتغال في صدارة جدول ترتيب المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة، بينما يحتل منتخب سلوفاكيا المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

موعد مباراة البرتغال ضد سلوفاكيا في تصفيات يورو

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة البرتغال ضد سلوفاكيا اليوم الجمعة الموافق 13 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وسلوفاكيا في تصفيات يورو

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، كما سيتم بث مباراة البرتغال وسلوفاكيا عبر قناة beIN Sports 2.