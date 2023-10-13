نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النمسا ضد بلجيكا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا "الفجر الرياضي"، في بعض السطور التالية موعد مباراة النمسا ضد بلجيكا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة لها، حيث تعد أحد أبرز وأهم الموضوعات التي يبحث عنها عشاق محبي الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة.

موعد مباراة النمسا ضد بلجيكا في تصفيات يورو 2024

واختتم منتخب النمسا تحضيراته استعدادًا لمواجهة نظيره منتخب بلجيكا مساء اليوم الجمعة الموافق الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة بتصفيات يورو 2024.

وتقام أحداث مباراة النمسا ضد بلجيكا مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة النمسا ضد بلجيكا في تصفيات يورو 2024

وتنقل أحداث مباراة النمسا ضد بلجيكا في تصفيات يورو 2024، عبر مجموعة قنوات بي سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري للمباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 3 بتعليق" على محمد على".