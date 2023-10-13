نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. نيوكاسل يجدد عقد مدافعه حتى 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤولو فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في تجديد عقد مدافع الفريق، اللاعب دان بيرن صاحب الـ31 عاما، وأعلن النادي الإنجليزي عن تمديد عقد اللاعب لينتهي بنهاية موسم 2025.

نيوكاسل يجدد عقد دان بيرن

وخاض المدافع الإنجليزي دان بيرن 8 مباريات مع فريق نيوكاسل خلال الموسم الجاري، تمكن خلالها من تسجيل هدف وحيد.

وتعاقد فريق نيوكاسل مع اللاعب دان بيرن في انتقالات يناير 2022، قادمًا من فريق برايتون.

ويقع فريق نيوكاسل في المرتبة الثامنة برصيد 13 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يذكر أن اللاعب دان بيرن شارك في رباعية فريق نيوكاسل أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا، وتصدر المجموعة السادسة.