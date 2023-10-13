مجموعات متوازنة للعرب في كأس أمم إفريقيا
أسفرت قرعة مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، والتي أجريت اليوم الجمعة، عن مجموعات متوازنة للمنتخبات العربية.
وأفادت تقارير إعلامية بأن المجموعة الأولى اشتملت على كل من: كوت ديفوار، ونيجيريا، وغينيا الاستوائية، وغينيا بيساو، فيما ضمّت المجموعة الثانية: مصر، وغانا، والرأس الأخضر، وموزمبيق، كما ضمّت المجموعة الثالثة: السنغال، والكاميرون، وغينيا، وجامبيا.
فيما اشتملت المجموعة الرابعة: الجزائر، وبوركينا فاسو، وموريتانيا، وأنجولا، وضمّت المجموعة الخامسة: تونس، ومالي، وجنوب أفريقيا، وناميبيا، وحوت المجموعة السادسة: المغرب، والكونغو الديمقراطية، وزامبيا، وتنزانيا.
وبحسب القرعة فقد تم توزيع المنتخبات الـ24 على المجموعات الست، لتتكوّن المجموعة الواحدة من أربعة منتخبات.
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