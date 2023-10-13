نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري منطقة الجيزة.. "زمالك 2010" يكتسح مناشي البلد 12 - 0 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2010 على نظيره مناشي البلد بنتيجة 12 - 0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري منطقة الجيزة.

"زمالك 2010" يكتسح مناشي البلد 12 - 0

أحرز أهداف الزمالك كل من؛ أحمد على بسيوني وياسين عمرو بواقع ثلاثة أهداف لكل منهما، عمر رضا "هدفين"، معاذ إبراهيم وياسين مصطفى وأدهم عادل ومحمد الديب.

ويقود فريق 2010: عمرو مجدي مديرا فنيا، ومصطفى عبد العظيم ومصطفى حلمي مدربين مساعدين، وأحمد صلاح مدربا لحراس المرمى، هشام رسلان اخصائيا للتأهيل والإصابات، محمد صبحي إداريا، محمد سليمان عاملا للمهمات.