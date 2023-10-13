الرياضة

دوري منطقة الجيزة.. "زمالك 2010" يكتسح مناشي البلد 12 - 0

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أحمد جودة - القاهرة - اكتسح فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2010 على نظيره مناشي البلد بنتيجة 12 - 0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري منطقة الجيزة.

"زمالك 2010" يكتسح مناشي البلد 12 - 0

أحرز أهداف الزمالك كل من؛ أحمد على بسيوني وياسين عمرو بواقع ثلاثة أهداف لكل منهما، عمر رضا "هدفين"، معاذ إبراهيم وياسين مصطفى وأدهم عادل ومحمد الديب.

ويقود فريق 2010: عمرو مجدي مديرا فنيا، ومصطفى عبد العظيم ومصطفى حلمي مدربين مساعدين، وأحمد صلاح مدربا لحراس المرمى، هشام رسلان اخصائيا للتأهيل والإصابات، محمد صبحي إداريا، محمد سليمان عاملا للمهمات.

مريم الجابري

مريم الجابري

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