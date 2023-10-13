نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البرتغال المتوقع لمواجهة سلوفاكيا في تصفيات يورو 2024.. الدون في المقدمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب البرتغال نظيره سلوفاكيا في مواجهة من العيار الثقيل، مساء اليوم الجمعة الموافق 14 من شهر أكتوبر الجاري وذلك في إطار منافسات تصفيات يورو 2024.

موعد مباراة البرتغال ضد سلوفاكيا في تصفيات يورو

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة البرتغال ضد سلوفاكيا اليوم الجمعة الموافق 13 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل البرتغال المتوقع لمواجهة سلوفاكيا في تصفيات يورو

دييجو كوستا

ديوجو دالوت - أنطونيو سيلفا - روبن دياش - جواو كانسيلو

فيتينيا - بالينيا - برونو فيرنانديش

ديوجو جوتا - جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وسلوفاكيا في تصفيات يورو

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، كما سيتم بث مباراة البرتغال وسلوفاكيا عبر قناة beIN Sports 2.