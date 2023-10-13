نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة علي معلول.. كوريا الجنوبية يكتسح تونس وديًا برباعية نظيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر منتخب تونس الأول لكرة القدم أمام كوريا الجنوبية بأربعة أهداف دون رد، في أولى مواجهات نسور قرطاج خلال معسكر أكتوبر الجاري استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

تونس تخسر وديًا من كوريا الجنوبية

وافتتح كانغ إن لي أول أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة والخمسين، قبل أن يسجل الهدف الشخصي الثاني له ولمنتخب بلاده بعدها بثلاثة دقائق فقط.

فيما كفل ياسين مرياح مدافع المنتخب التونسي في تسجيل الهدف الثالث للمنتخب الكوري بالخطأ في مرماه عند الدقيقة السابعة والستين.

قبل أن يختتم أوي جو هوانغ رباعية كوريا الجنوبية في الوقت المحتسب بدل من الضائع، للمباراة التي أقيمت على أرضية ملعب “سيول" بالعاصمة الكورية.