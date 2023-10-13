نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة البرتغال قبل مواجهة سلوفاكيا اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 14 من شهر أكتوبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخب البرتغال مع نظيره سلوفاكيا، وذلك في إطار منافسات التصفيات المؤهلة إلي يورو 2024.

حيث يتواجد منتخب البرتغال في صدارة جدول ترتيب المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة، بينما يحتل منتخب سلوفاكيا المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

موعد مباراة البرتغال ضد سلوفاكيا في تصفيات يورو

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة البرتغال ضد سلوفاكيا اليوم الجمعة الموافق 13 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ترتيب مجموعة منتخب البرتغال قبل مباراة اليوم

1- البرتغال:- 18 نقطة

2- سلوفاكيا:- 13 نقاط

3- لوكسمبورج:- 10 نقاط

4- البوسنة والهرسك:- 6 نقاط

5- آيسلندا:- 6 نقاط

6- ليشتنشتاين:- دون نقاط