منتخب مصر للشابات يقسو على ساو تومي بـ 18-0 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما فوزًا عريضًا مجددًا على منتخب ساو تومي بنتيجة 11-0 على ستاد الاسكندرية وكان قد فاز منتخب مصر يوم الأحد الماضي في مباراة الذهاب بسباعية نظيفة ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والاياب 18-0 لمنتخبنا الوطني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للشابات في كولومبيا 2024.

منتخب مصر للشابات يقسو على ساو تومي

وبعد هذا الفوز العريض لمنتخبنا الوطني وفي حال تخطى منتخب مصر للشابات منتخب ساو تومي بعد انتهاء مباراة الإياب سيلتقي منتخبنا مع الفائز من الكونغو وناميبيا في الدور التالي لحسم بطاقة الصعود لمونديال الشابات تحت 20 عام.

واستقر محمد كمال مدير فني منتخب مصر للشابات تحت 20 عام على التشكيل الأساسي الذي يضم كلًا من: حبيبة عماد ورودينا عبد الرسول وتانيا سويلم ونور عبدالواحد وحبيبة عمر وفاطمة مصطفى، ونور نهاد وحبيبة بكتاش وليلى زاهر ونورا خالد وحلا مصطفى، وضمت قائمة البدلاء كلًا من: عزة الفولي ومايا ايهاب وحبيبة عصام ولارا مجدي وخديجة فتحي ونورهان عاشور وكاميليا شحاتة.



وجدير بالذكر أن منتخب الكونغو استطاع تحقيق الفوز في مباراة الذهاب على منتخب ناميبيا بهدفين مقابل هدف واحد، ويقترب الكونغو من واجهة منتخب مصر في حال تخطيه ناميبيا في مباراة الإياب.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشابات تحت 20 عام كلًا من محمد كمال مديرا فنيا، إسراء أسامة مدربا عاما، محمد عرفات مدرب حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، د. إيمان كمال طبيب المنتخب، ود. ميريت مونيس إخصائي علاج طبيعي، حنان حامد أخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب، أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.