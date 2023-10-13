نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل اسبوعين من الكلاسيكو.. مدافع برشلونة يُثير القلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني، إصابة لاعب الفريق بآلام عضلية والتي لحقت به في معسكر منتخب إسبانيا.

بالدي يتلقى إصابة قوية قبل مواجهة ريال مدريد

ونشر برشلونة عبر حسابه الرسمي، بيانًا يقول فيه: "بالدي غادر معسكر منتخب إسبانيا بسبب الام العضلية مدة الغياب تتوقف على وتيرة واحدة وتعافيه من الإصابة".

وجاء ذلك بسبب الإصابة العضلية التي لحقت به في معسكر منتخب إسبانيا الحالي استعدادًا لمباراة الجولة الثامنة من تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.

ويسعى تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة لتجهيز بديل لبالدي استعدادًا لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة اتلتيكو بلباو ضمن لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد بعد القادم.