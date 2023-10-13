طلائع الجيش يفوز على التعاون الليبي وديًا استعدادًا لمواجهة المصري

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أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي طلائع الجيش الفوز على التعاون الليبي وديًا بهدفين دون رد استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي في دوري نايل.

طلائع الجيش ينتصر على التعاون بهدفين

وأحرز هدفي نادي طلائع الجيش محمد حمدي زكي خلال المباراة الودية أمام التعاون الليبي استعدادًا لمواجهة المصري.

وقام الكابتن عبد الحميد بسيوني بتجهيز جميع اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على مستواهم قبل مواجهة المصري البورسعيدي.

ويستأنف نادي طلائع الجيش تدريباته مساء الغد على ستاد جهاز الرياضه العسكري استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي في دوري نايل.

وخسر طلائع الجيش من نظيره مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش لمواجهة المصري ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم السبت بعد القادم على ستاد برج العرب.