نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم الخسارة.. روبرت سانشيز نجم الشهر في تشليسي بأفضل تصدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل روبرت سانشيز حارس عرين تشليسي، على جائزة أفضل تصدي في الشهر وذلك في مواجهة استون فيلا في سبتمبر الماضي.

ورغم الخسارة بهدف نظيف إلا أن الحارس حصد الجائزة بعد تصديه الممتاز.

البلوز يستعيدون ذاكرة الانتصارات في أكتوبر

ويحمل شهر أكتوبر أنباء سعيدة لمشجعين البلوز والذي استعاد فريقهم ذاكرة الانتصارات المتوالية عقب انطلاقة سيئة من بداية الموسم الحالي.

ويتواجد تشليسي في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وذلك بعد 8 مبارايات خاضهم في المنافسة حتى الان.

تفوق في 3 مبارايات وتعادل في مثلهم ولاقى الهزيمة في مباراتين.