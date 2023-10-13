نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، ضربة قاضية أخرى بشأن إصابة لاعب جديد ضمن صفوفه، بعد انضمامه لمعسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

إصابة بالدي تبعده عن الكلاسيكو

وعلم برشلونة بإصابة لاعبه أليخاندرو بالدي في أوتار الركبة، مما يجعله سيبتعد عن الملاعب فترة طويلة، وبالتالي لن يتواجد برفقة فريقه في مواجهة الكلاسيكو المرتقبة، وسينضم لقائمة مصابي الفريق.

ويعاني فريق برشلونة خلال هذه الفترة من عدة إصابات تضرب صفوفه، حيث يعاني كلا من روبرت ليفاندوفسكي ورافيينا ودي يونج وجافي ولامين يامال، بجانب أليخاندرو بالدي من إصابات مختلفة تحرمهم من المشاركه مع الفريق.

وفي سياق متصل، يستعد برشلونة بعد العودة من فترة التوقف الدولي، لخوض منافسات مواجهة من العيار الثقيل أمام فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني لموسم 2024/2023، وذلك في نهاية الشهر الجاري بعد مواجهة أتلتيك بيلباو.