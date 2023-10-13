نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة على الهواء.. مدحت عبد الهادي يكشف كواليس أزمة محمود علاء (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مدحت عبد الهادي المدرب المساعد بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن أزمة اللاعب محمود علاء مع المدير الفني الكولومبي أوسوريو.

مدحت عبد الهادي يكشف كواليس أزمة محمود علاء

وقال عبد الهادي عبر قناة أون تايم سبورت: "حدث مشادة كلامية بين المدير الفني للفريق والمدافع محمود علاء، وذلك أثناء التدريبات".

وأضاف: "طريقة اللاعب محمود علاء في الحديث لم تكن لائقة، ولا يجب أن يتعامل بها مع المدير الفني".

وتابع: "أنا أعمل في الفريق تحت قيادة المدرب، وتعاملت مع الحدث كأنه يمثلني".

واختتم حديثه قائلًا: "الأزمة انتهت، ولا يوجد مشكلة في الوقت الحالي".

يذكر أن فريق الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة فريق سموحة في الجولة القادمة، من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.