نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور نجم الهلال والمنتخب السعودي.. الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب آسيوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل داخل وخارج القارة الصفراء، وذلك للموسم الماضي 2022/2023.

المرشحين لجائزة أفضل لاعب آسيوي

وجاءت قائمة المرشحين من اللاعبين داخل القارة الآسيوية على النحو التالي:

السعودي سالم الدوسري لاعب فريق الهلال.

القطري المعز علي لاعب فريق الدحيل.

الأسترالي ماثيو ليكي لاعب فريق ملبون.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب آسيوي خارج القارة الصفراء 3 لاعبين، وهم:

الإيراني مهدي طارمي لاعب فريق بورتو البرتغالي.

الياباني كاورو ميتوما لاعب فريق برايتون الإنجليزي.

الكوري الجنوبي كيم - مين - جاي لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني.

ومن المقرر أن تقام حفل جائزة الأفضل في قارة آسيا في 31 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.

