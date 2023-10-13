الرياضة

بحضور نجم الهلال والمنتخب السعودي.. الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب آسيوي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل داخل وخارج القارة الصفراء، وذلك للموسم الماضي 2022/2023.

المرشحين لجائزة أفضل لاعب آسيوي

وجاءت قائمة المرشحين من اللاعبين داخل القارة الآسيوية على النحو التالي:
السعودي سالم الدوسري لاعب فريق الهلال. 
القطري المعز علي لاعب فريق الدحيل.
الأسترالي ماثيو ليكي لاعب فريق ملبون.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب آسيوي خارج القارة الصفراء 3 لاعبين، وهم:
الإيراني مهدي طارمي لاعب فريق بورتو البرتغالي.
الياباني كاورو ميتوما لاعب فريق برايتون الإنجليزي.
الكوري الجنوبي كيم - مين - جاي لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني.

ومن المقرر أن تقام حفل جائزة الأفضل في قارة آسيا في 31 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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