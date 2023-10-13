الرياضة

والدة أشرف حكيمي تخرج بتصريحات نارية وتكشف سرًا صادمًا: ابني يجبرني على فعل شيء لا يمكن تصوره.. مفاجأة كروية من العيار الثقيل!!

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الرياض - روايدا بن عباس - كشفت والدة لاعب كرة القدم المغربي أشرف حكيمي عن طلب ابنها منها في كل مرة، خاصة قبل المشاركة في أي مباراة.

وصرحت والدة أشرف في هذا السياق قائلة: "في كل مرة يتصل بي أشرف من الكاميرون يطلب مني أن أدعو له وللمنتخب بالتوفيق والنجاح" واستمرت قائلة: "حلمه هو أن يسعد الجماهير المغربية ويجعلها فخورة".

يُشار إلى أن أشرف حكيمي يتميز بعلاقته الوثيقة بوالدته، مما جعله يلقب بـ "مرضي ميمتو" بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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