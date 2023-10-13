عاجل.. تشكيل فرنسا الرسمي لمواجهة هولندا في تصفيات يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة هولندا في المباراة التي ستجمع المنتخبين مساء اليوم الجمعة على ملعب "يوهان كرويف"، ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات بتصفيات يورو 2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة فرنسا وهولندا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل فرنسا الرسمي لمواجهة هولندا في تصفيات يورو 2024

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، لوكاس هيرنانديز، إبراهيما كوناتي، جوناثان كلاوس.

خط الوسط: أدريان رابيو، أوريليان تشواميني، أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: كولو مواني، كيليان مبابي، كينجسلي كومان.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد هولندا في تصفيات يورو 2024

تذاع مباراة منتخب فرنسا ضد منتخب هولندا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات يورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

