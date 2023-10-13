"فريقين مختلفين" حل الأزمة.. صن داونز يشارك في الدوري الأفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - حصل نادي صن داونز على الموافقات اللازمة من أجل المشاركة في دوري الأبطال الإفريقي، وذلك بعد اجتماع رؤساء 32 نادي في جنوب إفريقيا من أجل بحث الأزمة.

كانت مشاركة الفريق على المحك بسبب تعارض مواعيد مباريات الدوري الأفريقي مع المنافسات المحلية.

سبب رفض المشاركة في البطولة

وجاء سبب الرفض بسبب تعارض مواعيد المباريات والتي تقود لتأجيل المبارايات مع المنافسين المحليين.

لكن من أجل حل الأزمة جاءت واحدة من الحلول هي مشاركة صن داونز بفريقين مختلفين خلال البطولتين.

وخلال الاجتماع رفض رئيس واحد فقط مشاركة النادي بينما أعلن البقية موافقتهم بجانب رئيس الاتحاد الافريقي.

ومن المفترض أن يفتتح صن داونز مشواره مع بترو أتليتكو الأنجولي على أن يتم تأجيل مباراة الفريق ضد جالاكسي لموعد لاحق.