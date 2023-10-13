المصري البورسعيدي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

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أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد المقاولون العرب ضمن معسكر الفريق بالقاهرة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في دوري نايل.

المصري البورسعيدي يواصل تدريباته

وحرص الكابتن علي ماهر المدير الفني لنادي المصري رفع الحمل البدني للاعبين قبل مواجهة طلائع الجيش في دوري نايل.



يحتل النادي المصري المركز السادس في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات.

وحقق المصري الفوز على الداخلية بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه المصري وطلائع الجيش

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة طلائع الجيش ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ستاد برج العرب.