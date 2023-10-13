نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شهيد جديد في صفوف الرياضيين الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى نادي خدمات البريج، لاعب فريقه لكرة السلة باسم النباهين وذلك بعد سقوطه شهيدا في الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية.

ويعيش الشعب الفلسطيني في حال خطر وحرب منذ أيام عديدة، تسببت بسقوط العديد من الشهداء.

حزن عارم في صفوف الرياضيين الفلسطينيين

ولم يكن النباهين هو الشهيد الأول في صفوف الرياضيين، حيث استشهد رشيد دبور لاعب وسط بيت حانون قبل يومين.

واستشهد أيضا المشرف الرياضي في نادي خان يونس الفلسطيني.

كانت اخر مشاركات نادي خدمات البريج في البطولة العربية لكرة السلة قبل الانسحاب، أمام الاتحاد السكندري بسبب الأحداث الجارية.