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أحمد جودة - القاهرة - الإعلاميين يصطدم بدياموند وكسكادا يواجه أورانج في جولة مرتقبة ومثيرة بدورى القسم الثالث

تنطلق في الرابعة من عصر السبت منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث، بإقامة 6 مباريات، وتختتم الجوله يوم الانثين بمباراة أسمنت حلوان مع أبو النمرس.

مباريات السبت



1- الإعلاميين مع دياموند



على ملعب نادي الإعلاميين يصطدم فريق الإعلاميين صاحب المركز السادس بقيادة ياسر راشد برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق المعادي بهدف لمثله بفريق دياموند صاحب المركز الرابع بقيادة جمال دسوقي برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق كسكادا بهدفين مقابل هدف.



2- كسكادا مع أورانج



يشهد ملعب نادي طلعت حرب لقاء صعب بين فريق كسكادا دون نقاط بقيادة محمود ابو الذهب بعد إقاله عماد قاسم بعد الهزيمة من فريق دياموند بهدفين مقابل هدف مع فريق أورانج صاحب المركز الثالث بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق منشية ناصر بهدفين نظيفين.



3- الصيد مع حدائق الاهرام



على ملعب نادي الصيد يلتقي فريق الصيد صاحب المركز السابع بقيادة طارق حسن برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق صول بهدف لمثله مع فريق حدائق الاهرام متصدر المجموعة بقيادة محمود نصر برصيد 3 نقاط.



4- حلوان العام مع أطفيح



يستضيف نادي 63 الحربي مباراة بين فريق حلوان العام متذيل المجموعة بقيادة محمد صفوت كشرى دون نقاط بعد هزيمته من فريق حدائق الاهرام بثلاثية نظيفة مع فريق اطفيح متصدر المجموعة بقيادة شوقى محمد برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق اسمنت حلوان بثلاثه نظيفة.



5- بشتيل مع المعادي



على ملعب نادي بشتيل يلعب فريق بشتيل صاحب المركز الخامس بقيادة جمال حواش برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق ابو النمرس بهدف دون رد مع فريق المعادي صاحب المركز الثامن بقيادة احمد الجداوى برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق الإعلاميين بهدف لمثله.



6- منشية ناصر مع صول



يحل فريق صول صاحب المركز السابع بقيادة أحمد الضظوى برصيد نقطة ضيفًا بعد تعادله مع فريق الصيد بهدف لمثله ضيفًا على فريق منشية ناصر صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد رمضان دون نقاط والذي خسر من فريق اورانج بهدفين نظيفين.

ترتيب المجموعة



1- أطفيح 3 نقاط

2- حدائق الاهرام 3 نقاط

3- اورانج 3 نقاط

4- دياموند 3 نقاط

5- بشتيل 3 نقاط

6- الصيد نقطة

7- صول نقطة

8- المعادي نقطة

9- الإعلاميين نقطة

10- كسكادا دون نقاط

11- ابو النمرس دون نقاط

12- منشية ناصر دون نقاط

13- حلوان العام دون نقاط

14- اسمنت حلوان دون نقاط