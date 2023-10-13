نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 99 جلدة.. كريستيانو رونالدو مهدد بعقوبة قاسية بسبب فتاة إيرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض التقارير الصحفية، أن كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي مهدد بعقوبة قاسية، بسبب زيارته لرسامة إيرانية.

كريستيانو رونالدو مهدد بعقوبة قاسية بسبب فتاة إيرانية

وحسبما أكد برنامج الـ "تشيرتيجنتو" الإسباني، أن كريستيانو رونالدو سيكون مهددة بعقوبة قاسية بسبب لقاؤه مع رسامة إيرانية مصابة بالشلل وسبب لها العديد من المشاكل.

وطلب محامون إيرانيون بتوقيع عقوبة على كريستيانو رونالدو، قدرها 99 جلدة بسبب معانقته للرسامة الإيرانية.

وجاءت هذه الواقعة عقب سفر بعثة النصر السعودي، لمواجهة برسبوليس الإيراني وقتها في دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي

وعلى صعيد آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي خوض مباراة الجولة القادمة من دوري روشن السعودي عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.