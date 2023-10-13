نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 سيناريوهات محتملة.. منافس منتخب مصر في دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا 2023 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أجريت اليوم الخميس، مراسم سحب قرعة بطولة أمم إفريقيا 2023 والتي ستقام في كوت ديفوار من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين بمشاركة 24 منتخبًا.

وأسفرت قرعة البطولة الأفريقية عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية والتي ضمت معه منتخبات (غانا – الرأس الأخضر – موزمبيق).

ويتأهل أول وثان كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث في المجموعات إلى دور الـ16 بالبطولة الأفريقية، على أن تقام المباريات بعد مرحلة المجموعات بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

منافسو منتخب مصر المحتملين في دور الـ16

- صدارة المجموعة

في حال تأهل منتخب مصر متصدرًا للمجموعة الثانية سوف يصطدم في دور الـ16 بأحد أصحاب المركز الثالث في المجموعات (1، 3، 4).

وتضم المجموعة الأولى (كوت ديفوار – نيجيريا – غينيا الاستوائية – غينيا بيساو)، فيما تضم المجموعة الثالثة (السنغال – الكاميرون – غينيا – جامبيا)، بينما تضم المجموعة الرابعة (الجزائر – بوركينا فاسو – موريتانيا – أنجولا).

- وصافة المجموعة

في حال صعود منتخب مصر كـ وصيف للمجموعة الثانية، سوف يواجه في دور الـ16 وصيف المجموعة السادسة.

وتضم المجموعة السادسة (المغرب – الكونغو الديمقراطية – زامبيا – تنزانيا).

- أفضل ثالث

أما حال صعود منتخب مصر ضمن أفضل ثوالث بالمجموعات سيواجه في دور الـ16 متصدر المجموعة الثالثة التي تضم (السنغال – الكاميرون – غينيا – جامبيا)، أو متصدر الرابعة (الجزائر – بوركينا فاسو – موريتانيا – أنجولا).

مواعيد مباريات منتخب مصر

الجولة الأولى:

مصر vs موزمبيق – 14 يناير 2024

الجولة الثانية:

مصر vs غانا – 18 يناير 2024

الجولة الثالثة:

مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير 2024

