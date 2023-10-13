نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرتغال وسلوفاكيا.. رسالة رائعة من مشجع لكريستيانو رونالدو في المباراة رقم 200 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه مشجع برتغالي، رسالة رائعة لكرستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي ومنتخب البرتغال، وذلك قبل مواجهة منتخب بلاده أمام سلوفاكيا في تصفيات أمم أوروبا.

وكتب المشجع للاعب النصر: "أنت لا تدين لكرة القدم بشيء.. كرة القدم هي المدينة لك".

رقم إيجابي لرونالدو في مباراة اليوم

ووصل صاروخ ماديرا للمباراة رقم 200 مع منتخب بلاده ليدخل المباراة بجائزة تكريمه على هذا الإنجاز.

ويعد رونالدو واحد من أساطير كرة القدم خلال مسيرته مع أوروبا والذي حصد فيها الألقاب.

وكان أول اللاعبين المتوجهين إلى الدوري السعودي وتحديدا في انتقالات يناير الماضية.