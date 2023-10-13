نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعديل الموعد.. تعرف على توقيت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، قرار رابطة الدوري الإنجليزي تغيير موعد مواجهة ليفربول ونظيره مانشستر سيتي في الجولة الثالثة من البريميرليج.



وأعلنت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن تغيير موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي لتقام في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بدلا من الخامسة مساء، والتي تقام ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الجديد

وتقام مباراة ليفربول ونظيره مانشستر سيتي يوم السبت الموافق 25 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش، 15:30 بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

يذكر أنه تم تغيير موعد المباراة بسبب مخاوف تتعلق بسلامة وأمن المشجعين، حال إقامة المباراة ليلًا، حيث سبق وأن شهد لقاء الفريقين مناوشات بين الجمهورين في مباريات سابقة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، جمعهم من 8 مباريات فاز في 5 لقاءات، وخسر في مباراة، وتعادل في مواجهتين.

ويأتي فريق مانشستر سيتى في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، جمعهم من 8 مباريات، فاز في 6 لقاءات، وتعادل في مواجهتين.