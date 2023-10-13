نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 تصريحات ساخنة من هشام نصر نائب رئيس الزمالك المحتمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال هشام نصر المرشح على منصب نائب رئيس نادي الزمالك في القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب، أن القائمة لديها رؤية بشأن نادي الزمالك في المرحلة القادمة.

تصريحات هشام نصر

وصرح هشام نصر في تصريحات عبر الموتمر الصحفي للقائمة الموحدة: "فرع نادي الزمالك بـ6 أكتوبر من أولويتنا في القائمة الموحدة".

وأكمل: "سيكون هناك اهتمام بمنشآت لفرع نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر لخدمة الاعضاء".

وتابع: "كل عضو في القائمة الموحدة سيكون لديه دور في كل ملف داخل مجلس الإدارة."

وأضاف: "نريد كل أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك للمشاركة في الانتخابات لإحياء نادي الزمالك مرة أخرى".

واختتم: "سنفتح جزء من قرعة نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر خلال 18 شهر وسيكون هذا الفرع يليق بجماهير النادي".

وعلى صعيد أخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد القاهرة.