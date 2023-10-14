نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. لاعب الفريق ينجو من حادث وحقيقة الاستبعاد من الكونفدرالية واكتساح بخماسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "الفجر الرياضي "أخبار الزمالك اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة البيضاء على مدار اليوم.

ملخص أخبار الزمالك اليوم

وجاءت آخر أخبار الزمالك على مدار ال24 ساعة الماضية على النحو التالي:

"إيشو" ينجو من حادث سير

تعرض اللاعب الشاب أحمد عبد الرحيم "إيشو" إلى حادث سير، وذلك بعد عودته من المران الجماعي للفريق اليوم.

ونشر اللاعب صورة لسيارته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معلقًا: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، كتبت لي عمرًا جديدًا فارزقني فيه لذة طاعتك وعبادتك، واجعلني يا رب من عبادك الصالحين الشاكرين، اللهم لك الحمد».

حقيقة استبعاد الأبيض من الكونفدرالية

ينتظر مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطاب رسمي من مسئولي القلعة البيضاء، وذلك لمعرفة آخر المستجدات القانونية في أزمة مستحقات اللاعبين مع الزمالك.

ويسعى مجلس الزمالك القادم، لحل كافة المشاكل المتعلقة بفريق كرة القدم، وذلك لفك أزمة مستحقات اللاعبين وفتح القيد مرة أخرى، لدعم صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويواصل فريق الزمالك مشاركته في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي بشكل طبيعي، لحين صدور قرار نهائي من الكاف، عقب الاطلاع على الخطاب الرسمي المرسل من مسئولي القلعة البيضاء.

تعليمات خاصة وتدريب مكثف

واصل الفريق الأول بنادي الزمالك تدريباته على ملعب الترسانة، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمباراة سموحة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأعطى المدرب العام بنادي الزمالك مدحت عبد الهادي تعليمات خاصة للاعبين خلال المران، والوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق، والعمل على تلاشيها في الفترة المقبلة.

ناشئين الزمالك تمطر شباك بتروجيت بخماسية

نجح فريق الزمالك مواليد 2009 بقيادة المدرب إسلام عادل المأمور في تحقيق الفوز على نظيره فريق بتروجيت بخماسية نظيفة، وذلك في إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة الجمهورية.

وقدم اللاعبين مباراة مميزة على مستوى الآداء والنتيجة، وسجل أهداف الزمالك حسين الأشموني واللاعب أحمد صفوت، بواقع هدفين لكل لاعب، وسجل أحمد محمود هدفا واحدا.

يد الزمالك تتخطى العبور

نجح فريق كرة اليد بنادي الزمالك في تحقيق الفوز أمام فريق العبور بنتيجة 19/45، وذلك في إطار الجولة التاسعة من بطولة دوري محترفي رجال كرة اليد.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك لكرة اليد نظيره فريق الزهور يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة العاشرة من دوري محترفي كرة اليد.