نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. كم هدف أحرره كريستيانو رونالدو مع البرتغال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، كتابة الأرقام القياسية وذلك أثناء مشاركته مع منتخب بلاده أمام سلوفاكيا في تصفيات أمم أوروبا.

واستطاع رونالدو تسجيل الهدف رقم 124 في رصيده أمام منتخب سلوفاكيا.

ليلة تاريخية يعيشها رونالدو

ويعيش البرتغالي اليوم ليلة تاريخية حيث وصل للمباراة رقم 200 مع منتخب البرتغال إضافة لتصدره قائمة الأكثر مشاركة على المستوى الدولي برصيد 202 مباراة.

ويتواجد منتخب البرتغال في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المجموعة العاشرة، من مجموعات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 المقبلة برصيد 18 نقطة، وبالعلامة الكاملة بعد فوزه في مبارياته الستة الماضية.

أما منتخب سلوفاكيا فيحتل وصافة ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 13 نقطة وبفارق 5 نقاط كاملة عن البرتغال أصحاب الصدارة.