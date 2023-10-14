نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 لاعبين فقط سجلوا أكثر منه.. كيليان مبابي يسقط عرش ميشيل بلاتيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاع هداف مونديال 2022 كليان مبابي تسجيل هدفه الـ 41 بقميص منتخب فرنسا، ليصبح الهداف التاريخي في المركز الرابع لمنتخب فرنسا.

ونجح بهذا الهدف معادلة حصيلة أهداف لاعب منتخب الديوك السابق ميشيل بلاتيني برصيد 41 هدفًا خلال 72 مباراة فقط.

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وحسب ما ذكرت شبكة أوبتا للأرقام والإحصائيات الرياضية، استطاع كيليان مبابي تسجيل 41 هدفًا للمنتخب الفرنسي في عمر 24 عامًا و297 يومًا، ليعادل إجمالي عدد أهداف ميشيل بلاتيني.

وأوضحت الشبكة العالمية أن مبابي يأتي في المركز الرابع واستطاع 3 لاعبين فقط تسجيل أهداف أكثر من مبابي وهم أوليفييه جيرو (54) هدفًا، تييري هنري (51) وأنطوان غريزمان (41).

ويتواجد منتخب فرنسا في قمة المجموعة الثانية، برصيد 15 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بـ5 انتصارات متتالية.