نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 100 مليون جنيه تفصل نجم الزمالك من الانتقال لبيراميدز.. هل تتم الصفقة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر من داخل نادي بيراميدز عن حقيقة التفاوض مع نجم الفرق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لضم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل 100 مليون جنيه.

هل يضم بيراميدز أحمد فتوح؟

وأكد مصدر من داخل بيراميدز أن التفاوض مع أحمد فتوح وضمه مقابل 100 مليون جنيه لا أساس له من الصحة، ولم يدخل النادي في مفاوضات مع اللاعب حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن الفريق السماوي يمتلك اثنين من اللاعبين المميزين في مركز الظهير الأيسر وهما محمد حمدي وكريم حافظ، والثنائي يسير بخطى ثابتة في الوقت الراهن.

وينتهي عقد أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب الرحيل بشكل مجاني نهاية الموسم.